Аньелли – о проблемах «Ювентуса»: Не хочу, чтобы клуб долго нес это бремя 

Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поделился мнением о затруднительном положении туринской команды.

Отмечается, что ранее «бьянконери» лишились 15 очков в Серии А из-за финансовых махинаций с зарплатами игроков.

«Не хочу, чтобы «Ювентус» долго нес это бремя. Новое руководство никак не связано с обвинениями. С моей стороны я сделаю все, чтобы защититься в суде от этих обвинений», – приводит слова Аньелли итальянская пресса.

Добавим, что в настоящее время «Ювентус» занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 32 очка после 23 матчей.