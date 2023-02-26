Тренер «Барселоны» Хави высказался о критике в свой адрес 

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о неудачном еврокубковом сезоне команды.

Отмечается, что каталонский клуб второй год подряд вылетает из Лиги Европы в матчах плей-офф.

«Мы все понимаем критику в нашу сторону, но сам я стараюсь ничего не читать. Критика не влияет на мою работу, если бы команда одержала победу над «Манчестер Юнайтед», все бы вокруг говорили о том, что «Барселона» вернулась. Но это тоже не совсем правдиво», – приводит слова Хави американская пресса.

Напомним, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» завершился вничью (2:2). Вторая встреча закончилась победой манкунианцев (2:1).