Анчелотти считает, что нападающий Родригес будет в основной команде «Реала» в следующем сезоне 

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о игре форварда мадридского клуба Альваро Родригеса.

Отмечается, что испанский нападающий сравнял счет в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:1).

«Следующий сезон Альваро начнет как игрок основной команды. Он обладает отличными качествами для нападающего. Он высокий, хорошо контролирует мяч и прекрасно играет головой. В этом сезоне он способен выступать и за нас, и за молодежку», – приводит слова Анчелотти испанская пресса.

Добавим, что в текущем сезоне за основную команду «Реала» Родригес появился на поле трижды, забил один гол и отдал одну результативную передачу.