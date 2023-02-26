Клопп – о форме «Ливерпуля»: Этот сезон не войдет в книгу истории команды

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о игре команды в текущем сезоне.

Отмечается, что в прошлом туре АПЛ красные сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (0:0).

«Нам необходимо продвигаться дальше. Этот сезон нашего клуба не войдет в книги истории, болельщики не станут его пересматривать. Однако нам нужно преодолеть трудности и вернуться на прежний уровень», – приводит слова Клоппа пресс-слуба «Ливерпуля».

Добавим, что на данный момент «Ливерпуль» занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 36 очков после 23 проведенных встреч.

1 марта подопечные Клоппа примут на своем поле «Вулверхэмптон».