Клопп – о форме «Ливерпуля»: Этот сезон не войдет в книгу истории команды

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о игре команды в текущем сезоне.
Отмечается, что в прошлом туре АПЛ красные сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (0:0).
«Нам необходимо продвигаться дальше. Этот сезон нашего клуба не войдет в книги истории, болельщики не станут его пересматривать. Однако нам нужно преодолеть трудности и вернуться на прежний уровень», – приводит слова Клоппа пресс-слуба «Ливерпуля».
Добавим, что на данный момент «Ливерпуль» занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 36 очков после 23 проведенных встреч.
1 марта подопечные Клоппа примут на своем поле «Вулверхэмптон».