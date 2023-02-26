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Варан – о финале Кубка английской лиги: Трофей – это наша главная цель 

Сегодня, 26 февраля «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом» в финальном матче турнира. 
26 февраля 2023 11:25
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка английской лиги с «Ньюкаслом».

Отметим, что очная встреча команд пройдет сегодня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Трофеи всегда важны для команды. Сейчас это является нашей главной целью, а в будущем мы хотим регулярно выигрывать титулы и успешно играть в Лиге чемпионов. Надеюсь, мне удастся помочь молодым футболистам справиться с давлением и передать им свой опыт», – приводит слова Варана пресс-служба «красных дьяволов».

Добавим, что Варан перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. В текущем сезоне за команду Эрика тен Хага он провел 22 матча и не отметился результативными действиями.

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