Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка английской лиги с «Ньюкаслом».

Отметим, что очная встреча команд пройдет сегодня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Трофеи всегда важны для команды. Сейчас это является нашей главной целью, а в будущем мы хотим регулярно выигрывать титулы и успешно играть в Лиге чемпионов. Надеюсь, мне удастся помочь молодым футболистам справиться с давлением и передать им свой опыт», – приводит слова Варана пресс-служба «красных дьяволов».

Добавим, что Варан перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. В текущем сезоне за команду Эрика тен Хага он провел 22 матча и не отметился результативными действиями.