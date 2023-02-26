Анчелотти признался, что футболисты «Реала» ментально устали 

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о матче 23-го тура чемпионата Испании с «Атлетико».

Отмечается, что мадридский клуб сыграл с «матрасниками» вничью (1:1).

«В чемпионате стало еще труднее, но мы собираемся бороться до конца. Посмотрим, что случится в будущем. Я считаю, что все дело в ментальной усталости наших игроков. Это можно понять, мы сыграли 17-й матч за 50 дней», – приводят слова Анчелотти испанские СМИ.

Добавим, что на данный момент «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 52 очка. Подопечные Анчелотти отстают от «Барселоны» на семь очков.