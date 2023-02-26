«Ливерпуль» нацелился на полузащитника «Интера» Бареллу 

Руководство «Ливерпуля» рассматривает возможность покупки полузащитника «Интера» Николо Барелла. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что ранее мерсисайдцы уже проявляли интерес к итальянскому хавбеку.

По информации источника, наставник красных Юрген Клопп лично заинтересован в переходе 26-летнего игрока. Сообщается, что трансфер футболиста «нерадзурри» может обойтись английскому клубу в 80 миллионов евро.

Напомним, что Барелла присоединился к «Интеру» в июле 2019 года. В нынешнем сезоне за миланскую команду он отыграл 30 матчей, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.