«ПСЖ» хочет вернуть Тухеля на должность главного тренера команды 

«ПСЖ» планирует пригласить Томаса Тухеля на пост главного тренера клуба. Об этом сообщает журналист Андриен Гренье в своих соцсетях.

Отмечается, что немецкий специалист уже работал в парижской команде с 2018 по 2020 годы.

Как утверждает источник, руководство красно-синих рассчитывает подписать контракт с бывшим наставником «Челси», если будет принято решение уволить Кристофа Галтье с тренерской должности парижан. Сообщается, что 49-летний специалист намерен подумать над предложением до конца сезона.

Напомним, что Тухель находится без работы с сентября 2022 года. Ранее он тренировал «Челси», «ПСЖ», дортмундскую «Боруссию».