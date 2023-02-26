«Челси» может уволить Поттера после матча с «Тоттенхэмом» 

Грэм Поттер может покинуть должность главного тренера «Челси» в ближайшее время. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что в этом году «пенсионеры» добыли лишь одну победу в десяти матчах.

Как утверждает источник, руководство лондонского клуба во главе с Тоддом Боэли рассмотрит возможное увольнение британского специалиста в случае поражения от «Тоттенхэма» в 25-м туре чемпионата Англии.

Напомним, что Поттер возглавил «Челси» в сентябре 2022 года. В текущем сезоне синие занимают десятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко после 23 матчей.