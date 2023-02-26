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Мак Аллистер заявил, что сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022 благодаря Месси 

На мундиале 35-летнего аргентинца признали лучшим игроком турнира. 
26 февраля 2023 13:56
автор: Глеб Шевяков

Хавбек «Брайтона» и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер поделился мнением о своем соотечественнике форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.

Отмечается, что оба игрока принимали участие в матчах национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

«Мы всегда будем ему признательны, потому что понимаем, что завоевали титул чемпионов мира благодаря Лео. Он по-прежнему феноменально играет и важен для команды. Если бы он перешел в АПЛ, был бы здесь лучшим футболистом», – приводит слова Мак Аллистера британская пресса.

Напомним, что в финале мирового первенства 2022 года сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Франции в серии пенальти (3:3, пен. 4:2).

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