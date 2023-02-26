«Акрон» обыграл «Торпедо» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России

Футболисты «Акрона» на своем поле обыграли «Торпедо» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В составе «Акрона» забитыми мячами отличились Константин Савичев (26-я минута) и нападающий Абу-Саид Эльдарушев (38).

Напомним, что в настоящий момент «Акрон» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 22 очка после 20 матчей. «Торпедо» замыкает таблицу РПЛ (16-е место), имея в своем активе шесть очков после 17 проведенных встреч.