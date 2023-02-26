Фернандеш считает, что Каземиро является лучшим игроком «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруно Фернандеш поделился мнением по поводу того, кто является лучшим футболистом команды на данный момент.

Отмечается, что португалец назвал хавбека «красных дьяволов» Каземиро.

«В настоящее время он лучший среди нас. Он способен быть эффективным как в защите, так и в атаке. Это было видно еще, когда он выступал за «Реала». Я следил за его игрой по телевизору», – приводят слова Фернандеша британские СМИ.

Напомним, что Каземиро присоединился к «Манчестер Юнайтед» в августе 2022 года. В текущем сезоне за команду Эрика тен Хага он провел 32 матча, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.