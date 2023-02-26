Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Челси» на матч АПЛ 

Тренерские штабы «Тоттенхэма» и «Челси» определились со стартовыми составами команд на матч 25-го тура АПЛ.

Отметим, что очная встреча футбольных клубов пройдет сегодня, 26 февраля в Лондоне на домашней арене «шпор». Начало матча – 16:30 по московскому времени.

«Тоттенхэм»: Форстер, Ромеро, Дайер, Лангле, Ройал, Скипп, Хойбьерг, Дэвис, Кулушевски, Ришарлисон, Кейн.

«Челси»: Кепа, Джеймс, Чилвелл, Кулибали, Силва, Фернандес, Лофтус-Чик, Стерлинг, Феликс, Зиеш, Хаверц.

Добавим, что «Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 42 очка после 24 матчей. «Челси» располагается на десятой строчке, имея в своем активе 31 очко после 23 проведенных игр.