«Интер» на выезде уступил «Болонье» в матче Серии А

«Болонья» на своем поле принимала «Интер» в матче 24-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

В составе победителей отличился Рикардо Орсолини (76-я минута).

Таким образом, команда Тьяго Мотты с 35 очками поднялась на седьмую позицию турнирной таблицы Серии А. Подопечные Симоне Индзаги остались на второй строчке, имея в своем активе 47 очков.

В следующем туре «Болонья» отправится на выезд к «Торино» (6 марта), а «Интер» сыграет в Милане с «Лечче» (5 марта).