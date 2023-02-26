ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Интер» на выезде уступил «Болонье» в матче Серии А

Встреча прошла на стадионе «Ренато Даль'Ара».
26 февраля 2023 16:26

«Болонья» на своем поле принимала «Интер» в матче 24-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

В составе победителей отличился Рикардо Орсолини (76-я минута).

Таким образом, команда Тьяго Мотты с 35 очками поднялась на седьмую позицию турнирной таблицы Серии А. Подопечные Симоне Индзаги остались на второй строчке, имея в своем активе 47 очков.

В следующем туре «Болонья» отправится на выезд к «Торино» (6 марта), а «Интер» сыграет в Милане с «Лечче» (5 марта).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Атлетико» обжалует удаление Корреа в матче с «Реалом»
«Матрасники» считают, что была допущена ошибка.
26.02.2023 17:13
Футбол
Голы Агаларова и Садулаева помогли «Ахмату» обыграть «Уфу» в Кубке России
Игра прошла в Башкортостане.
26.02.2023 16:36
Футбол
«Интер» на выезде уступил «Болонье» в матче Серии А
Встреча прошла на стадионе «Ренато Даль'Ара».
26.02.2023 16:26
Футбол
Дмитрий Радченко: Дзюба однозначно поможет «Локомотиву»
Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко считает, что «Локомотив» правильно сделал, подписав Артема Дзюбу.
26.02.2023 16:22
Футбол
автор: Юрий Волохов
Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Челси» на матч АПЛ 
Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. 
26.02.2023 15:49
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «ПСЖ» планируется сокращение зарплатной ведомости на 30% 
Ради этого парижане готовы продать Неймара. 
26.02.2023 15:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Защитник «Ювентуса» Бонуччи может продолжить карьеру в MLS 
Контракт итальянца с туринским клубом рассчитан до лета 2024 года.
26.02.2023 15:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Фернандеш считает, что Каземиро является лучшим игроком «Манчестер Юнайтед»
31-летний бразилец перешел в стан манкунианцев в начале нынешнего сезона.
26.02.2023 15:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Акрон» обыграл «Торпедо» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России
Тольяттинская команда дважды поразила ворота соперника. 
26.02.2023 14:06
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Мак Аллистер заявил, что сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022 благодаря Месси 
На мундиале 35-летнего аргентинца признали лучшим игроком турнира. 
26.02.2023 13:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика