«Атлетико» обжалует удаление Корреа в матче с «Реалом»

«Атлетико» планирует оспорить удаление нападающего Анхеля Корреа за удар локтем защитника «Реала» Антонио Рюдигера в матче 23-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что в руководстве клуба считают наказание чрезмерным. Если красная карточка будет признана действительной, Корреа грозит как минимум два матча дисквалификации.

К слову, в нынешнем сезоне 27-летний аргентинец сыграл за «Атлетико» 32 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.