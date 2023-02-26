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«Атлетико» обжалует удаление Корреа в матче с «Реалом»

«Матрасники» считают, что была допущена ошибка.
26 февраля 2023 17:13

«Атлетико» планирует оспорить удаление нападающего Анхеля Корреа за удар локтем защитника «Реала» Антонио Рюдигера в матче 23-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что в руководстве клуба считают наказание чрезмерным. Если красная карточка будет признана действительной, Корреа грозит как минимум два матча дисквалификации.

К слову, в нынешнем сезоне 27-летний аргентинец сыграл за «Атлетико» 32 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

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«Атлетико» обжалует удаление Корреа в матче с «Реалом»
«Матрасники» считают, что была допущена ошибка.
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