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Индзаги - после поражения от «Болоньи»: У нас был неправильный подход с самого начала

«Интер» проиграл своему сопернику со счетом 0:1.
26 февраля 2023 18:07

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги дал комментарий после пораженич своей команды от «Болоньи» (0:1) в матче 24-го тура чемпионата Италии.

«У нас был неправильный подход с самого начала, и первый тайм не соответствовал стандартам «Интера». Мы пропустили гол, которого можно было избежать. Второй тайм был неплох», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

После этой встречи команда Тьяго Мотты с 35 очками поднялась на седьмую позицию турнирной таблицы Серии А. Подопечные Симоне Индзаги остались на второй строчке, имея в своем активе 47 очков.

В следующем туре «Болонья» отправится на выезд к «Торино» (6 марта), а «Интер» сыграет в Милане с «Лечче» (5 марта).

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