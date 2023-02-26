Индзаги - после поражения от «Болоньи»: У нас был неправильный подход с самого начала

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги дал комментарий после пораженич своей команды от «Болоньи» (0:1) в матче 24-го тура чемпионата Италии.

«У нас был неправильный подход с самого начала, и первый тайм не соответствовал стандартам «Интера». Мы пропустили гол, которого можно было избежать. Второй тайм был неплох», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

После этой встречи команда Тьяго Мотты с 35 очками поднялась на седьмую позицию турнирной таблицы Серии А. Подопечные Симоне Индзаги остались на второй строчке, имея в своем активе 47 очков.

В следующем туре «Болонья» отправится на выезд к «Торино» (6 марта), а «Интер» сыграет в Милане с «Лечче» (5 марта).