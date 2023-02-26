Голы Кейна и Скиппа принесли «Тоттенхэму» победу над «Челси» в матче АПЛ

«Тоттенхэм» на своем поле принимал «Челси» в матче 25-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «шпор».

В составе победителей отличились Оливер Скипп (46-я минута) и Харри Кейн (82).

Таким образом, команда Антонио Конте с 45 очками осталась на четвертой позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Грэма Поттера находятся на 10-й строчке, имея в своем активе 31 очко.

В следующем туре «Тоттенхэм» отправится на выезд к «Вулверхэмптону», а «Челси» сыграет на «Стэмфорд Бридж» с «Лидсом». Оба противостояния состоятся 4 марта.