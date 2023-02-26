«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» огласили стартовые составы на финал Кубка лиги

Тренерские штабы «Манчестер Юнайтед» и Ньюкасла» определились со стартовыми составами на финальный матч Кубка английской лиги.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Мартинес, Фернандеш, Рэшфорд, Фред, Каземиро, Варан, Далот, Антони, Шоу, Вегхорст.

«Ньюкасл»: Кариус, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Гимараеш, Лонстафф, Жоэлинтон, Альмирон, Сен-Максимен, Уилсон.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 26 февраля, в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.