Гол Азмуна спас «Байер» от поражения в матче против «Фрайбурга»

«Фрайбург» на своем поле принимал «Байер» в матче 22-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился Винченцо Грифо (29-я минута), а гости ответили забитым мячом в исполнении Сердара Азмуна (67).

Таким образом, команда Кристиана Штрайха с 41 очков осталась на пятой позиции турнирной таблицы Бундеслиги. Подопечные Хаби Алонсо находятся 11-й строчке, имея в своем активе 28 очков.

В следующем туре «Фрайбург» отправится на выезд к менхенгладбахской «Боруссии» (4 марта), а «Байер» сыграет в Леверкузене с «Гертой» (5 марта).