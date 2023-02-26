ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гол Азмуна спас «Байер» от поражения в матче против «Фрайбурга»

Встреча прошла на стадионе «Европа-Парк».
26 февраля 2023 19:22

«Фрайбург» на своем поле принимал «Байер» в матче 22-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился Винченцо Грифо (29-я минута), а гости ответили забитым мячом в исполнении Сердара Азмуна (67).

Таким образом, команда Кристиана Штрайха с 41 очков осталась на пятой позиции турнирной таблицы Бундеслиги. Подопечные Хаби Алонсо находятся 11-й строчке, имея в своем активе 28 очков.

В следующем туре «Фрайбург» отправится на выезд к менхенгладбахской «Боруссии» (4 марта), а «Байер» сыграет в Леверкузене с «Гертой» (5 марта).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Гол Азмуна спас «Байер» от поражения в матче против «Фрайбурга»
Встреча прошла на стадионе «Европа-Парк».
26.02.2023 19:22
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» огласили стартовые составы на финал Кубка лиги
Встреча состоится сегодня, 26 февраля.
26.02.2023 18:58
Футбол
Голы Кейна и Скиппа принесли «Тоттенхэму» победу над «Челси» в матче АПЛ
Встреча состоялась на домашнем стадионе «шпор».
26.02.2023 18:30
Футбол
Индзаги - после поражения от «Болоньи»: У нас был неправильный подход с самого начала
«Интер» проиграл своему сопернику со счетом 0:1.
26.02.2023 18:07
Футбол
«Атлетико» обжалует удаление Корреа в матче с «Реалом»
«Матрасники» считают, что была допущена ошибка.
26.02.2023 17:13
Футбол
Голы Агаларова и Садулаева помогли «Ахмату» обыграть «Уфу» в Кубке России
Игра прошла в Башкортостане.
26.02.2023 16:36
Футбол
«Интер» на выезде уступил «Болонье» в матче Серии А
Встреча прошла на стадионе «Ренато Даль'Ара».
26.02.2023 16:26
Футбол
Дмитрий Радченко: Дзюба однозначно поможет «Локомотиву»
Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко считает, что «Локомотив» правильно сделал, подписав Артема Дзюбу.
26.02.2023 16:22
Футбол
автор: Юрий Волохов
Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Челси» на матч АПЛ 
Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. 
26.02.2023 15:49
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «ПСЖ» планируется сокращение зарплатной ведомости на 30% 
Ради этого парижане готовы продать Неймара. 
26.02.2023 15:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика