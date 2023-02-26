«Монако» дома крупно уступил «Ницце» в матче Лиги 1

«Ницца» на выезде оказалась сильнее «Монако» в матче 25-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «орлят».

В составе победителей дубль оформил Терем Моффи (8-я и 26-я минута). Также один раз отличился Кепрен Тюрам (43).

Добавим, что российский полузащитник монегасков провел на поле весь второй тайм, но не смог отметиться результативными действиями.

Таким образом, команда Дидье Дигара с 41 очком поднялась на седьмую позицию турнирной таблицы Лиги 1. Подопечные Филиппа Клемана остались на третьей строчке, имея в своем активе 50 очков.

В следующем матче «Ницца» примет дома «Осер» (3 марта), а «Монако» отправится в гости к «Труа» (5 марта).