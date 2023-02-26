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«Бавария» разгромила «Унион» и вышла на первое место в Бундеслиге

Игра прошла в Мюнхене на «Альянц Арене».
26 февраля 2023 21:23

«Бавария» на своем поле оказалась сильнее «Униона» в матче 22-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу мюнхенского клуба.

В составе победителей отличились Максим Шупо-Мотинг (31-я минута), Кингли Коман (40) и Джамал Мусиала (45+1).

Таким образом, команда Юлиана Нагельсмана с 46 очками поднялась на первую позицию турнирной таблицы Бундеслиги. Подопечные Урса Фишера остались на третьей строчке, имея в своем активе 43 очка.

В следующем туре «Бавария» отправится в гости к «Штутгарту», а «Унион» примет дома «Кельн». Оба противостояния состоятся 4 марта.

источник: «Советский спорт»
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