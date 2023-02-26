Грэм Поттер: Я недостаточно сделал для «Челси», чтобы иметь столько доверия

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер дал комментарий после поражения своей команды от «Тоттенхэма» (0:2) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

«Результаты у нас такие, какие они есть, я принимаю это. Такова природа футбола. Я недостаточно сделал в этом клубе, чтобы иметь столько доверия. Я также принимаю это», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

После этой встречи команда Антонио Конте с 45 очками осталась на четвертой позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Грэма Поттера находятся на 10-й строчке, имея в своем активе 31 очко.

В следующем туре «Тоттенхэм» отправится на выезд к «Вулверхэмптону», а «Челси» сыграет на «Стэмфорд Бридж» с «Лидсом». Оба противостояния состоятся 4 марта.