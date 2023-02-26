«Альмерия» обыграла «Барселону», прервав 13-матчевую беспроигрышную серию каталонского клуба

«Альмерия» на своем поле принимала «Барселону» в матче 23-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

В составе победителей отличился Эль Билал Туре (24-я минута).

Таким образом, команда Руби с 25 очками поднялась на 15-ю позицию турнирной таблицы Ла Лиги. Подопечные Хави прервали 13-матчевую беспроигрышную серию, но продолжают занимать первое место, имея в своем активе 59 очков.

В следующем туре «Альмерия» у себя на стадионе сыграет с «Вильярреалом» (4 марта), а «Барселоне» на «Камп Ноу» будет противостоять «Валенсия» (5 марта).