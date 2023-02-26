Рой Кин - о победе «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги: Надеюсь, это начало хороших времен для клуба

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин дал комментарий после победы «красных дьяволов»в финале Кубка английской лиги над «Ньюкаслом» (2:0).

«Кажется, что прошло много времени с того момента, как «МЮ» выигрывал трофей. Был долгий путь, надеюсь, это начало хороших времен для «Юнайтед», - приводит слова экс-хавбека зарубежная пресса.

Добавим, что в составе победителей отличился Каземиро (33-я минута). Также один мяч в свои ворота отправил футболист «сорок» Свен Ботман (39).

Манкунианцы завоевала данный титул в шестой раз за свою историю. В предыдущий раз «МЮ» брал трофей в 2017 году.