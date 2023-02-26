«Просто феерия». Рэшфорд - о победе «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд дал комментарий после победы своей команды над «Ньюкаслом» (2:0) в финале Кубке английской лиги.

«Это просто феерия. Это то, чего нам не хватало. Тот факт, что мы прошли весь этот путь и выиграли Кубок лиги - потрясающее чувство», - приводит слова форварда зарубежная пресса.

Добавим, что в составе победителей отличился Каземиро (33-я минута). Также один мяч в свои ворота отправил футболист «сорок» Свен Ботман (39).

Манкунианцы завоевала данный титул в шестой раз за свою историю. В предыдущий раз «МЮ» брал трофей в 2017 году.