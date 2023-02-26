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Юлиан Нагельсман: Если «Бавария» будет играть так, как с «Унионом», ее будет трудно догнать

Мюнхенский клуб обыграл своего соперника со счетом 3:0.
26 февраля 2023 23:16

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн дал комментарий после победы своей команды над «Унионом» (3:0) в матче 22-го тура чемпионата Германии.

«Если мы будем играть так, как сегодня, нас будет трудно догнать. Рецепт «Баварии» довольно прост - если ты побеждаешь, то все спокойно», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

После этой встречи команда Юлиана Нагельсмана с 46 очками поднялась на первую позицию турнирной таблицы Бундеслиги. Подопечные Урса Фишера остались на третьей строчке, имея в своем активе 43 очка.

В следующем туре «Бавария» отправится в гости к «Штутгарту», а «Унион» примет дома «Кельн». Оба противостояния состоятся 4 марта.

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