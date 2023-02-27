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«Милан» одержал домашнюю победу над «Аталантой»

«Россонери» выиграли свой третий матч кряду в Серии А.
27 февраля 2023 00:40
автор: Владислав Корегин

Футболисты «Милана» на своем поле обыграли «Аталанту» (2:0) в матче 24-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что первый мяч в прошедшей встрече был забит на 25-й минуте – капитан хозяев Тео Эрнандес дальним ударом попал в штангу ворот, а затем мяч отскочил в спину голкипера Хуана Муссо и оказался в сетке.

В концовке игры форвард «россонери» Жуниор Мессиас удвоил преимущество свой команды. Автором результативной передачи стал Рафаэл Леау.

Таким образом, подопечные Стефано Пиоли набрали 47 очков и расположились на третьем месте в турнирной таблице Серии А. В свою очередь «бергамаски» идут шестыми (41 очко).

4 марта «Милан» отправится в гости к «Фиорентине», а «Аталанта» в тот же день у себя примет «Удинезе».

Чемпионат Италии

24-й тур

«Милан» – «Аталанта» – 2:0 (1:0)

Голы: Муссо, 25 (в свои ворота). Мессиас, 87.

источник: «Советский спорт»
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