«Милан» одержал домашнюю победу над «Аталантой»

Футболисты «Милана» на своем поле обыграли «Аталанту» (2:0) в матче 24-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что первый мяч в прошедшей встрече был забит на 25-й минуте – капитан хозяев Тео Эрнандес дальним ударом попал в штангу ворот, а затем мяч отскочил в спину голкипера Хуана Муссо и оказался в сетке.

В концовке игры форвард «россонери» Жуниор Мессиас удвоил преимущество свой команды. Автором результативной передачи стал Рафаэл Леау.

Таким образом, подопечные Стефано Пиоли набрали 47 очков и расположились на третьем месте в турнирной таблице Серии А. В свою очередь «бергамаски» идут шестыми (41 очко).

4 марта «Милан» отправится в гости к «Фиорентине», а «Аталанта» в тот же день у себя примет «Удинезе».

Чемпионат Италии

24-й тур

«Милан» – «Аталанта» – 2:0 (1:0)

Голы: Муссо, 25 (в свои ворота). Мессиас, 87.