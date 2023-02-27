Дубль и результативная передача Мбаппе принесли «ПСЖ» победу в матче с «Марселем»

Матч 25-го тура чемпионата Франции «Марсель» – «ПСЖ» завершился победой парижской команды со счетом 3:0.
Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал нападающий гостей Килиан Мбаппе, оформивший дубль на 25-й и 55-й минутах, а также отдавший голевую передачу на Лионеля Месси (29).
В данный момент подопечные Кристофа Галтье набрали 60 очков, укрепившись на первом месте в турнирной таблице Лиги 1. «Марсель» идет вторым (52 очка).
4 марта «ПСЖ» на своем поле примет «Нант», а «Марсель» днем позже на выезде встретится с «Ренном».
Чемпионат Франции
25-й тур
«Марсель» – «ПСЖ» – 0:3 (0:2)
Голы: Мбаппе, 25. Месси, 29. Мбаппе, 55.
источник: «Советский спорт»