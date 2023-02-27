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Защитник «ПСЖ» Кимпембе выбыл до конца сезона из-за травмы

В текущем сезоне француз провел за чемпионов Франции 14 матчей.
27 февраля 2023 09:14
автор: Александр Евграфов

Защитник «Пари Сен-Жермен» Преснел Кимпембе выбыл из-за травмы до конца сезона, сообщил главный тренер парижан Кристоф Галтье.

По его словам, футболист испытывает сильную боль в ахилловом сухожилии и травма достаточно серьезна. 27-летний Кимпембе, который провел за «ПСЖ» 14 матчей в этом сезоне, вряд ли еще до конца игрового года появится на поле.

Кимпембе получил травму в первом тайме воскресного матча 25-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (3:0) и был вынужден покинуть поле на носилках. Ранее из-за травмы ахиллова сухожилия Кимпембе вынужден был пропустить чемпионат мира в Катаре.

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, набрав 60 очков и опережая на 8 баллов «Марсель».

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Защитник «ПСЖ» Кимпембе выбыл до конца сезона из-за травмы
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