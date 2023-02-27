Представители «Реала» не будут присутствовать на вручении наград ФИФА

Представители «Реала» пропустят церемонию вручения наград The Best FIFA Football Awards – 2022, сообщают испанские СМИ.

В руководстве мадридского клуба считают несправедливым невключение Винисиуса Жуниора в список претендентов на попадание в команду года.

Нападающий «Реала» не попал в список 26 кандидатов на включение в команду года по версии ФИФА. Поэтому претендующие на личные награды Карим Бензема, вратарь Тибо Куртуа и тренер Карло Анчелотти пропустят церемонию.

По версии ФИФА в семерку лучших форвардов мира вошли Бензема («Реал»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Килиан Мбаппе, Неймар, Лионель Месси (все – «Пари Сен-Жермен»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Роберт Левандовски («Барселона»).