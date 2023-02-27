Неймар намекнул, что останется в «ПСЖ»

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» может остаться в команде на следующий сезон. Французские СМИ опубликовали фотографию футболиста в новой форме «ПСЖ» для следующего сезона.

Комплект выездной формы выполнен в светло-сером цвете с вставками цвета национального флага Франции - красным и синим.

Контракт Неймара с ПСЖ рассчитан до лета 2027 года, однако не раз сообщалось, что руководство команды хотело бы расторгнуть его.

В Лиге 1 в этом сезоне Неймар стал провел 19 матчей, стал автором 12 голов и отдал 10 результативных передач.