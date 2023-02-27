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Тренер «Челси» Поттер взял на себя ответственность за сложное состояние команды

Команда занимает 10-е место в Английской премьер-лиге.
27 февраля 2023 14:08
автор: Александр Евграфов

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер взял на себя ответственность за сложное положение команды. В сентябре, когда Поттер сменил Томаса Тухеля, «синие» занимали шестое место, а после 24 матчей опустились на 10-е место в английской премьер-лиге.

«Если посмотреть на ситуацию с Клоппом, то нет результата и болельщики хотят, чтобы тренер ушел. Это природа футбола. Очевидно, я сделал недостаточно, чтобы в меня верили, и я принимаю это. Моя задача не беспокоиться об этом, а сосредоточиться на поддержке игроков. Они хотят побеждать, это хорошие ребята, но в данный момент мы мучаемся, и это моя ответственность», - цитируют Поттера британские СМИ.

В матче 25-го тура «Челси» проиграл «Тоттенхэму» - 0:2, продлив серию поражений до трех матчей. Последний раз команда выигрывала 15 января.

В 26-м туре «Челси» 4 марта примет «Лидс», занимающий 17-е место в АПЛ.

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