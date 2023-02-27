ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сергей Шавло: Дзюба поможет «Локо». В игре со «Спартаком» он был самым опасным

Сегодня «Спартак» проведет ответный матч 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом». В первой игре в составе «Локо» самым опасным был новичок - Артем Дзюба.
Сергей Шавло: Дзюба поможет «Локо». В игре со «Спартаком» он был самым опасным
27 февраля 2023 14:24
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Локомотив»

Мы поговорили про Дзюбу с легендой «Спартака», бывшим генеральным директором красно-белых Сергеем Шавло.

- «Локомотив» правильно сделал, подписав Дзюбу?

- Кто-то говорит, что в 34 года нечего ждать от футболиста, но мы знаем, что и в 36-37 некоторые играют на высоком уровне.

Дзюба – игрок штрафной, с ним очень тяжело бороться защитникам соперника. Ему достаточно полутора моментов, чтоб забить.

В первом кубковом матче со «Спартаком» Дзюба был самым активным и самым опасным в составе «Локомотива». В одном эпизоде ему не хватило сантиметров, чтобы забить. После его удара головой мяч попал в штангу.

Затем был еще один опасный момент, когда Артем перебрасывал мяч через вышедшего ему на встречу Максименко. Немного неточно – мяч пролетел выше перекладины.

Отвечая на ваш вопрос, «Локомотив» все правильно сделал. У команды непростое положение, в такой ситуации нужны опытные футболисты, умеющие делать результат.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Форвард «Барселоны» Левандовски не сыграет в матче Кубка Испании с «Реалом»
Форвард «Барселоны» Левандовски не сыграет в матче Кубка Испании с «Реалом»
Польский форвард каталонцев получил травму и может пропустить около двух недель.
27.02.2023 15:03
Футбол
автор: Александр Евграфов
Экс-тренер сборной Германии возглавил национальную команду Южной Кореи
Юрген Клинсман будет готовить национальную команду к чемпионату мира 2026 года.
27.02.2023 14:52
Футбол
автор: Александр Евграфов
Сергей Шавло: Дзюба поможет «Локо». В игре со «Спартаком» он был самым опасным
Сергей Шавло: Дзюба поможет «Локо». В игре со «Спартаком» он был самым опасным
Сегодня «Спартак» проведет ответный матч 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом». В первой игре в составе «Локо» самым опасным был новичок - Артем Дзюба.
27.02.2023 14:24
Футбол
автор: Юрий Волохов
Тренер «Челси» Поттер взял на себя ответственность за сложное состояние команды
Команда занимает 10-е место в Английской премьер-лиге.
27.02.2023 14:08
Футбол
автор: Александр Евграфов
Неймар намекнул, что останется в «ПСЖ»
В Интернете опубликованы фотографии нападающего в форме парижан для следующего сезона.
27.02.2023 12:30
Футбол
автор: Александр Евграфов
Представители «Реала» не будут присутствовать на вручении наград ФИФА
В команде сочли несправедливым невключение Винисиуса Жуниора в список претендентов на попадание в команду года.
27.02.2023 12:14
Футбол
автор: Александр Евграфов
Защитник «ПСЖ» Кимпембе выбыл до конца сезона из-за травмы
Защитник «ПСЖ» Кимпембе выбыл до конца сезона из-за травмы
В текущем сезоне француз провел 14 матчей за парижан.
27.02.2023 09:14
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дубль и результативная передача Мбаппе принесли «ПСЖ» победу в матче с «Марселем»
Парижане увеличили отрыв от провансальцев в таблице Лиги 1 до восьми очков.
27.02.2023 00:44
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Милан» одержал домашнюю победу над «Аталантой»
«Россонери» выиграли свой третий матч кряду в Серии А.
27.02.2023 00:40
Футбол
автор: Владислав Корегин
Давид Де Хеа стал рекордсменом «Манчестер Юнайтед» по количеству «сухих» матчей
Накануне испанский голкипер не пропустил в матче с «Ньюкаслом» (2:0).
26.02.2023 23:53
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика