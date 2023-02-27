Сергей Шавло: Дзюба поможет «Локо». В игре со «Спартаком» он был самым опасным

Мы поговорили про Дзюбу с легендой «Спартака», бывшим генеральным директором красно-белых Сергеем Шавло.

- «Локомотив» правильно сделал, подписав Дзюбу?

- Кто-то говорит, что в 34 года нечего ждать от футболиста, но мы знаем, что и в 36-37 некоторые играют на высоком уровне.

Дзюба – игрок штрафной, с ним очень тяжело бороться защитникам соперника. Ему достаточно полутора моментов, чтоб забить.

В первом кубковом матче со «Спартаком» Дзюба был самым активным и самым опасным в составе «Локомотива». В одном эпизоде ему не хватило сантиметров, чтобы забить. После его удара головой мяч попал в штангу.

Затем был еще один опасный момент, когда Артем перебрасывал мяч через вышедшего ему на встречу Максименко. Немного неточно – мяч пролетел выше перекладины.

Отвечая на ваш вопрос, «Локомотив» все правильно сделал. У команды непростое положение, в такой ситуации нужны опытные футболисты, умеющие делать результат.