ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Экс-тренер сборной Германии возглавил национальную команду Южной Кореи

Юрген Клинсман будет готовить национальную команду к чемпионату мира 2026 года.
27 февраля 2023 14:52
автор: Александр Евграфов

Бывший тренер сборной Германии по футболу Юрген Клинсман возглавил сборную Южной Кореи, сообщается на официальном сайте Корейской футбольной ассоциации.

Контракт с 58-летним тренером рассчитан до окончания чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Канаде, США и Мексике.

Он сменил на этом посту португальца Паулу Бенту, под руководством которого южнокорейские футболисты вышли из группы на чемпионате мира в Катаре. Дебютным матчем специалиста станет игра с командой Колумбии 24 марта в Ульсане. Одним из условий контракта является постоянное проживание тренера в Южной Корее на протяжении всего срока работы. Помощники главного будут назначены позже.

Клинсман является чемпионом мира (1990) и Европы (1996) в составе сборной Германии. Завершив игровую карьеру в 1998 году. В 2004 году он возглавил сборную Германии, с которой выиграл бронзовые медали Кубка конфедераций (2005) и чемпионата мира (2006). Также работал в мюнхенской «Баварии», был главным тренером сборной США, с которой стал обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ (2013), позже тренировал берлинскую «Герту», которую покинул в 2020 году.

Это интересно:
Форвард «Барселоны» Левандовски не сыграет в матче Кубка Испании с «Реалом»
Форвард «Барселоны» Левандовски не сыграет в матче Кубка Испании с «Реалом»
Польский форвард каталонцев получил травму и может пропустить около двух недель.
27.02.2023 15:03
Футбол
автор: Александр Евграфов
Экс-тренер сборной Германии возглавил национальную команду Южной Кореи
Юрген Клинсман будет готовить национальную команду к чемпионату мира 2026 года.
27.02.2023 14:52
Футбол
автор: Александр Евграфов
Сергей Шавло: Дзюба поможет «Локо». В игре со «Спартаком» он был самым опасным
Сергей Шавло: Дзюба поможет «Локо». В игре со «Спартаком» он был самым опасным
Сегодня «Спартак» проведет ответный матч 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом». В первой игре в составе «Локо» самым опасным был новичок - Артем Дзюба.
27.02.2023 14:24
Футбол
автор: Юрий Волохов
Тренер «Челси» Поттер взял на себя ответственность за сложное состояние команды
Команда занимает 10-е место в Английской премьер-лиге.
27.02.2023 14:08
Футбол
автор: Александр Евграфов
Неймар намекнул, что останется в «ПСЖ»
В Интернете опубликованы фотографии нападающего в форме парижан для следующего сезона.
27.02.2023 12:30
Футбол
автор: Александр Евграфов
Представители «Реала» не будут присутствовать на вручении наград ФИФА
В команде сочли несправедливым невключение Винисиуса Жуниора в список претендентов на попадание в команду года.
27.02.2023 12:14
Футбол
автор: Александр Евграфов
Защитник «ПСЖ» Кимпембе выбыл до конца сезона из-за травмы
Защитник «ПСЖ» Кимпембе выбыл до конца сезона из-за травмы
В текущем сезоне француз провел 14 матчей за парижан.
27.02.2023 09:14
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дубль и результативная передача Мбаппе принесли «ПСЖ» победу в матче с «Марселем»
Парижане увеличили отрыв от провансальцев в таблице Лиги 1 до восьми очков.
27.02.2023 00:44
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Милан» одержал домашнюю победу над «Аталантой»
«Россонери» выиграли свой третий матч кряду в Серии А.
27.02.2023 00:40
Футбол
автор: Владислав Корегин
Давид Де Хеа стал рекордсменом «Манчестер Юнайтед» по количеству «сухих» матчей
Накануне испанский голкипер не пропустил в матче с «Ньюкаслом» (2:0).
26.02.2023 23:53
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика