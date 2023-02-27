Экс-тренер сборной Германии возглавил национальную команду Южной Кореи

Бывший тренер сборной Германии по футболу Юрген Клинсман возглавил сборную Южной Кореи, сообщается на официальном сайте Корейской футбольной ассоциации.

Контракт с 58-летним тренером рассчитан до окончания чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Канаде, США и Мексике.

Он сменил на этом посту португальца Паулу Бенту, под руководством которого южнокорейские футболисты вышли из группы на чемпионате мира в Катаре. Дебютным матчем специалиста станет игра с командой Колумбии 24 марта в Ульсане. Одним из условий контракта является постоянное проживание тренера в Южной Корее на протяжении всего срока работы. Помощники главного будут назначены позже.

Клинсман является чемпионом мира (1990) и Европы (1996) в составе сборной Германии. Завершив игровую карьеру в 1998 году. В 2004 году он возглавил сборную Германии, с которой выиграл бронзовые медали Кубка конфедераций (2005) и чемпионата мира (2006). Также работал в мюнхенской «Баварии», был главным тренером сборной США, с которой стал обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ (2013), позже тренировал берлинскую «Герту», которую покинул в 2020 году.