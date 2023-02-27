Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг - болельщикам: Победа в Кубке только укрепила связь между нами

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг обратился к болельщикам после победы команды в Кубке лиги.

«Когда я пришел в клуб, мы обсуждали важность воссоединения команды и болельщиков. Эта команда знает, насколько вы важны. Связь между нами очевидна для всех, и пережитое вчера, еще больше укрепит ее. Атмосфера, созданная вами, на «Уэмбли» была невероятной. С первой до последней минуты вы были с нами, подгоняли команду, поддерживали. Вместе мы вновь почувствовали, что значит побеждать вместе с «Манчестер Юнайтед». Сегодня мы вернемся к работе, чтобы сосредоточиться на подготовке матча с «Вест Хэмом» в Кубке Англии. Все мы заслуживаем больше таких дней», - говорится в письме.

«Манчестер Юнайтед» набрал 49 очков и занимает третье место в Английской премьер-лиге, отставая на 8 очков от лидирующего «Арсенала».