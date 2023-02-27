Петров покинул пост вице-президента административного совета «Монако»

Президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев принял отставку Олега Петрова, который покинул пост вице-президента административного совета клуба, сообщается на официальном сайте монегасков.

Петров также покинул пост представителя команды в Европейской ассоциации клубов. На этих должностях его сменил Хуан Сартори.

В административный совет команды вошли гендиректор «Монако» Бен Ламбрехт и советник президента Стефан Моранди. Вице-президентом выбрана Екатерина Сартори-Рыболовлева, которая входит в административный совет с 2011 года.