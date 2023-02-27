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Бывший футболист ЦСКА Жо завершил карьеру

За столичных армейцев бразилец провел 77 матчей.
27 февраля 2023 16:52
автор: Александр Евграфов

Бывший нападающий московского ЦСКА Жо завершил спортивную карьеру, сообщается в Telegram-канале красно-синих.

В составе ЦСКА 35-летний бразилец выступал с 2006 по 2008 год, проведя в общей сложности 77 матчей, в которых забил 44 мяча и отдал 10 результативных передач.

В составе армейцев Жо становился чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Также Жо выступал за «Коринтианс», «Манчестер Сити», «Эвертон», «Галатасарай», «Интернасьонал» и ряд других клубов.

источник: «Советский спорт»
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