Бывший футболист ЦСКА Жо завершил карьеру

Бывший нападающий московского ЦСКА Жо завершил спортивную карьеру, сообщается в Telegram-канале красно-синих.

В составе ЦСКА 35-летний бразилец выступал с 2006 по 2008 год, проведя в общей сложности 77 матчей, в которых забил 44 мяча и отдал 10 результативных передач.

В составе армейцев Жо становился чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Также Жо выступал за «Коринтианс», «Манчестер Сити», «Эвертон», «Галатасарай», «Интернасьонал» и ряд других клубов.