Агент Салаха отреагировал на слухи о том, что «Ливерпуль» продаст игрока в случае непопадания в ЛЧ

Агент Рами Аббас, представляющий интересы форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, высказался по поводу появившейся информации о том, что клуб рассматривает возможность продаже его клиента в случае невыхода в Лигу чемпионов по итогам сезона-2022/23.

Отметим, что действующий контракт 30-летнего египтянина с командой АПЛ рассчитан до 30 июня 2025 года.

– Чепуха. Это никогда не обсуждалось и не задумывалось. Нам даже в голову не приходило, что «Ливерпуль» не попадет в Лигу чемпионов, – написал агент в своих соцсетях.

Напомним, что Салах выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. Всего за клуб он отыграл 289 матчей, забил 175 голов и отдал 72 результативных паса.

В текущем сезоне АПЛ подопечные Юргена Клоппа занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 23 турах. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет девять очков.