«Ливерпуль» хочет обменять Диаса на форварда «Милана» Леау

Руководство «Ливерпуля» рассматривает возможность подписания флангового нападающего «Милана» Рафаэла Леау. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По информации источника, в английском клубе считают, что 23-летний португалец усилит атакующую линию «красных» в летнее трансферное окно.

Отмечается, что «мерсисайдцы» не готовы платить россонери 150 миллионов евро в качестве отступных за футболиста и планируют предложить красно-черным включить в сделку форварда Луиса Диаса.

Напомним, что в текущем сезоне Леау забил девять голов и отдал десять результативных передач в 32 матчах за «Милан» во всех турнирах.