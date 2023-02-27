Фергюсон считает, что «Манчестер Юнайтед» необходимо подписать нападающего 

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Сэр Алекс Фергюсон посоветовал подписать форварда в стан манкунианцев.

Отметим, что в настоящий момент в составе английского клуба присутствуют два центральных нападающих – Ваут Вергхорст, арендованный у «Бернли» и Энтони Марсьяль.

«Рэшфорд – потрясающий, он является главной забивной силой в «Манчестер Юнайтед», но ему комфортно играть с левого фланга атаки, он не центральный форвард. Было бы неплохо подписать еще одного игрока на эту позицию», – приводит слова Фергюсона британская пресса.

Добавим, что в текущем сезоне Рэшфорд провел за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, забил 25 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее подопечные Эрика тен Хага выиграли Кубок английской лиги, обыграв в финале «Ньюкасл» (2:0).