«Арсенал» интересуется нападающим «Челси» Стерлингом 

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заинтересован в услугах нападающего «Челси» Рахима Стерлинга. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что испанский специалист знаком с форвардом по работе в штабе «Манчестер Сити».

По информации источника, 28-летний игрок не планирует покидать «пенсионеров» спустя год после перехода. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

Напомним, что Стерлинг присоединился к «Челси» летом 2022 года. Всего за синих он провел 25 матчей, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.