Нападающий «Челси» Нони Мадуэке назвал причину, по которой принял решение перейти в стан «пенсионеров».

Отмечается, что трансфер 20-летнего игрока обошелся синим в 35 миллионов евро.

«Мне хотелось вернуться и выступать за родной Лондон. В этом городе нет клуба лучше, чем «Челси», – приводит слова Мадуэке журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Напомним, что Мадуэке является воспитанником «Тоттенхэма». Англичанин перешел в «Челси» из ПСВ в январе этого года. В текущем сезоне за лондонскую команду он провел три матча, однако не отметился результативными действиями.