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«Ростов» уступил «Уралу» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

По сумме двух встреч екатеринбургская команда обыграла своего соперника со счетом 3:2. 
27 февраля 2023 19:00
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Урала» на своем поле обыграли «Ростов» во втором матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:1.

Отметим, что за домашнюю команду голы забили Андрей Егорычев (27-я минута) и Райт Влут (88, с пенальти). Ростовчане ответили реализованным пенальти в исполнении Максима Осипенко (82).

Таким образом, екатеринбуржцы обыграли подопечных Валерия Карпина в двухматчевом противостоянии (3:2) и выходят в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

Добавим, что в полуфинальном матче «Урал» встретится с победителем пары «Спартак» - «Локомотив».

источник: «Советский спорт»
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