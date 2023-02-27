«Ростов» уступил «Уралу» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Футболисты «Урала» на своем поле обыграли «Ростов» во втором матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:1.

Отметим, что за домашнюю команду голы забили Андрей Егорычев (27-я минута) и Райт Влут (88, с пенальти). Ростовчане ответили реализованным пенальти в исполнении Максима Осипенко (82).

Таким образом, екатеринбуржцы обыграли подопечных Валерия Карпина в двухматчевом противостоянии (3:2) и выходят в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

Добавим, что в полуфинальном матче «Урал» встретится с победителем пары «Спартак» - «Локомотив».