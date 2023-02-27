Зиньковский и Дзюба попали в стартовые составы «Спартака» и «Локомотива» на матч Кубка России

Тренерские штабы «Спартака» и «Локомотива» огласили стартовые составы команд на второй матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Отметим, что очная встреча футбольных клубов состоится сегодня, 26 февраля в Москве на «Открытии Арене». Начало матча – 20:00 по московскому времени.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Промес.

«Локомотив»: Лантратов, Конти, Тикнизян, Магкеев, Смольников, Глушенков, Миранчук, Карпукас, Пиняев, Баринов, Дзюба.

Добавим, что победитель двухматчевого противостояния сыграет в полуфинальном матче с «Уралом» .