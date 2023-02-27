Нападающий «Атлетико» Карраско может перейти в «Барселону» 

Руководство «Барселоны» по-прежнему сохраняет интерес к форварду «Атлетико» Яннику Карраско. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что январе этого года сине-гранатовые рассматривали возможность обменять бельгийца на Мемфиса Депая.

По информации источника, главный тренер каталонцев Хави считает 29-летнего игрока подходящей кандидатурой для усиления левого фланга команды. Сообщается, что в сделке с «матрасниками» по форварду Депаю присутствует опция приобретения бельгийского футболиста за 15-20 миллионов евро.

В случае удачного перехода «Барселона» рассчитывает продать Ансу Фати и Феррана Торреса.

Напомним, что Карраско вернулся в «Атлетико» в августе 2020 года. Ранее он играл за мадридский клуб с 2015 по 2018 годы. В нынешнем сезоне за команду Диего Симеоне он отыграл 30 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.