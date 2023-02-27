«ПСЖ» планирует приобрести защитника «Барселоны» Араухо 

Руководство «ПСЖ» рассчитывает подписать защитника «Барселоны» Рональда Араухо. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что контракт 23-летнего игрока с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2026 года.

По информации источника, парижане могут предложить за испанского футболиста 90 миллионов евро. Сообщается, кто каталонская команда не хочет расставаться защитника, однако проблемы с финансовым бюджетом могут вынудить клуб Ла Лиги принять предложение.

Добавим, что Араухо присоединился к академии «Барселоны» в августе 2018 года. В текущем сезоне за команду Хави он провел 19 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.