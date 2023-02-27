Игрок сборной Аргентины Мак Аллистер признался, что столкнулся с проблемой мотивации после ЧМ-2022

Хавбек «Брайтона» и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер рассказал, что ему сложно находить мотивацию для дальнейших выступлений после победы на чемипонате мира 2022 года в Катаре.

Отмечается, что 24-летний игрок по-прежнему желает выигрывать титулы и выходить на поле.

«После победы на мундиале я осознал, что начинается самый трудный отрезок в футболе. Ты выиграл Кубок мира и теперь тебе приходится черпать мотивацию откуда-то еще. Однако я все еще люблю футбол, я голоден до трофеев и хочу появляться на футбольном поле каждый матч», – приводит слова Мак Аллистера британская пресса.

Напомним, что в финальном матче чемпионата мира 2022 года сборная Аргентины одержала победу над французской национальной командой (3:3, пенальти 4:2).