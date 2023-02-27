Егорычева признали лучшим игроком матча «Урал» – «Ростов»

Стал известен лучший футболист матча «Урал» – «Ростов» в ответном четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. Им оказался полузащитник «шмелей» Андрей Егорычев.

Отметим, что 30-летний футболист открыл счет встречи на 27-й минуте.

Команда Виктора Гончаренко обыграла ростовчан со счетом 2:1 во втором матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России и таким образом вышла в полуфинал турнира.

Добавим, что в полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России «Урал» встретится с победителем противостояния «Спартак» – «Локомотив».