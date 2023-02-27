Альварес может продлить контракт с «Манчестер Сити» до 2028 года 

Аргентинский форвард Хулиан Альварес подпишет новое трудовое соглашение с «Манчестер Сити» в скором времени. Об этом сообщает журналистка Вероника Брунати в своих соцсетях.

Отмечается, что нынешний контракт нападающего с английским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

Сообщается, что 23-летний игрок готов продлить свой контракт с командой Пепа Гвардиолы до середины 2028 года.

Добавим, что в текущем сезоне Альварес провел за «Манчестер Сити» 30 матчей, забил десять голов и отдал две результативные передачи.