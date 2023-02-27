Игроки «Челси» сомневаются, что Поттер сумеет исправить ситуацию

Руководство «Челси» не спешит увольнять Грэма Поттера с должности главного тренера команды. Об этом пишут лондонские СМИ.

По данным источника, боссы английского гранда выразили поддержку специалисту, однако, ситуация может измениться после ответного матча с «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игроки, в свою очередь, считают, что это пустая трата времени, так как наставник уже не сможет исправить ситуацию.

Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ «синие» идут на 10-й позиции, набрав 21 очко. Что касается матча с «Боруссией», то встреча состоится 7 марта. Первая игра завершилась в пользу дортмундского клуба (1:0).